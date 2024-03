ESPORTE E SOLIDARIEDADE

Corrida da Mulher vai reunir mais 2 mil corredoras na orla de Salvador

Mais de duas mil mulheres vão ocupar a orla da cidade de Salvador, no próximo domingo (17). A primeira edição da Corrida da Mulher terá início no Farol da Barra e vai até a Vila Caramuru, no Rio Vermelho. A largada acontece às 7h da manhã. Os percursos são de 5 e 10 km.