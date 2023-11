Cortejo com 30 artistas e 20 lideranças africanas abrem projeto Casa de Gana no Pelourinho

No dia 20 de novembro será inaugurado na capital baiana a Casa de Gana. A sede ficará no edifício localizado na Ladeira São Miguel, 07. A ação será marcada pelo tradicional Cortejo Durbar, pelas ruas do Pelourinho, onde cerca de 30 artistas ganeses e 20 lideranças, entre chefes de estado e autoridades, incluindo o vice-cônsul e a Embaixadora de Gana, estarão presentes. A concentração está marcada para 8h no Largo Terreiro de Jesus.



Com iniciativa que busca fortalecer relações culturais, comerciais e turísticas entre o país africano e Salvador, o cortejo apresentará diversas atividades culturais do país. Entre as atividades, serão apresentadas a tradicional dança Fontomfrom de Shebre, reunindo músicos, cantores, percussionistas, bailarinos, mascarados, acrobatas e andadores de perna-de-pau, vestidos com suas indumentárias características feitas com o tecido kente, além de seus tambores típicos, entre outras composições alegóricas. A iniciativa é promovida pela Embaixada de Gana no Brasil e liderada pelo estilista e designer afro-brasileiro Luiz DeLaja, com produção executiva de Kate Cubas da Bluejay Produções.