CABULA

Criança de 4 anos cai de prédio em Salvador e é internada na UTI

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Uma criança de 4 anos caiu de um prédio no bairro do Cabula, em Salvador, no domingo (15). Segundo informações de parentes, a vítima caiu do segundo andar do prédio, onde mora com a família, durante uma festa de confraternização entre vizinhos. A criança permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).