INTERIOR DA BAHIA

Criança de 5 anos é encontrada morta com sinais de agressão e suspeito é preso

Um menino de 5 anos foi encontrado morto com marcas de agressões na tarde deste sábado (17). A vítima foi identificada como Gabriel Martins, do Povoado de Quixaba, zona rural do município de Sento Sé.