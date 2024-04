JUAZEIRO

Criança de quatro anos morre afogada em piscina no interior da Bahia

Somente este ano, pelo menos oito outras crianças ou adolescentes morreram vítimas de afogamento na Bahia

Da Redação

Publicado em 8 de abril de 2024 às 21:41

Cecília Valentina Hora da Silva morreu após se afogar na piscina de uma chácara na cidade de Juazeiro Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma menina de quatro anos morreu, no domingo (7), após se afogar na piscina de uma chácara na cidade de Juazeiro. O corpo de Cecília Valentina Hora da Silva foi enterrado nesta segunda-feira (8), no Cemitério Municipal João Paulo II.

A mãe da menina informou para a TV Bahia que Cecília Valentina ficou sozinha durante um curto período de tempo, suficiente para pegar um refrigerante e voltar. Nesse tempo, a criança foi encontrada pela mãe se afogando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Não há detalhes se Cecília caiu ou entrou sozinha na piscina.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Juazeiro (Sesau) lamentou e se solidarizou com a dor dos familiares pela perda. A Sesau também informou que "o período entre a solicitação de socorro para atendimento da vítima de afogamento e o envio da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Móvel (Samu) após 40 minutos não procede", diz a nota.

"Em tempo hábil, o Samu enviou uma unidade de suporte avançado, estabilizou a paciente e a transportou com vida até a unidade hospitalar de referência para dar continuidade ao tratamento", conclui.

Cecília Valentina Hora da Silva chegou a ser encaminhada para um hospital em Petrolina (PE), mas não resistiu.

Afogamento de crianças

Somente este ano, pelo menos oito outras crianças ou adolescentes morreram vítimas de afogamento na Bahia. No último dia 7 de março, um menino de cinco anos, identificado como Heitor Lorenzo da Silva Alcântara, também morreu afogado em Juazeiro. Heitor era estudante do Infantil V, na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Ana Maria Morgado Chaves. Segundo a Secretaria de Educação e Juventude (Seduc) do município, ele e os irmãos pularam o muro de uma casa de eventos e entraram na piscina, mas Heitor se afogou e veio a óbito.

No segundo dia de janeiro, os corpos de Jhone Moreno Nascimento, de 17 anos, e Gustavo Silva Oliveira Araújo, de 16 anos, que se afogaram na Barragem de Água Fria II, localizada em Barra do Choça, no sudoeste baiano, foram encontrados por mergulhadores do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (7º BBM) em Vitória da Conquista.

Segundo informações da TV Sudoeste, a dupla estava na companhia de outras duas adolescentes, que foram resgatadas com vida. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

No dia 14 de janeiro, um garoto de três anos, identificado como José Lorenzo da Silva Pastor, morreu afogado em uma piscina dentro de uma residência na zona rural de Conceição do Coité, no Nordeste baiano.

No mesmo dia, Ramon Ferreira dos Santos, de dois anos, se afogou em um rio na zona rural de São Gonçalo dos Campos, na Região Metropolitana de Feira de Santana, e faleceu.

Quatro dias depois, no dia 16 de janeiro, o corpo de Alberto Santos Farias, de 17 anos, foi encontrado no Rio Buranhém, em Porto Seguro, no sul do estado. Ele estava desaparecido desde o dia 14 do mesmo mês. O adolescente morreu afogado enquanto tomava banho no rio localizado na Fazenda dos Búfalo, em Vale Verde, região de Arraial D’Ajuda e Trancoso.

No dia 7 de fevereiro, o adolescente Luiz Fernando do Carmo Pereira, de 15 anos, morreu afogado em uma lagoa em Vitória da Conquista, sudoeste do estado. O acidente aconteceu após Luiz Fernando ir nadar no local na companhia do irmão e dois primos, também adolescentes. Nenhum deles sabia nadar, mas só a vítima entrou na lagoa.

Ao perceberem que ele estava se afogando, os familiares buscaram a ajuda de familiares e ligaram para o Corpo de Bombeiros. Após o resgate de Luiz Fernando, bombeiros tentaram reanimá-lo, mas ele já havia morrido. O corpo foi encontrado a 3,5 metros de profundidade.