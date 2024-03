SUL DA BAHIA

Criança de 8 anos morre afogada em lagoa em Eunápolis

Uma criança morreu após se afogar em uma lagoa no município de Eunápolis no sul da Bahia. O corpo de Anderson dos Santos Silva, de 8 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (4).

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o garoto saiu para pescar com o tio no domingo (3), caiu no rio e se afogou.