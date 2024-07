AVENTURA PERIGOSA

Crianças de 8 e 9 anos se escondem em estepe de caminhão para conhecer praia na Bahia

Duas crianças de 8 e 9 anos foram resgatadas na madrugada da segunda-feira (15), em situação de vulnerabilidade na BR-101, no município de Rio Real, interior da Bahia. As duas tinham saído de Itabaianinha, em Sergipe, para conhecer a praia na Bahia.

Segundo a PRF, as duas crianças estavam escondidas em cima do estepe de um caminhão. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis localizado no KM 7 da BR-101.

O segurança do posto informou que as crianças estavam sozinhas e relataram que vieram de Itabaianinha para ir à praia. O trajeto entre as duas cidades é de pouco mais de 1h. Rio Real não tem praia e não há certeza se as crianças pretendiam ir para algum lugar específico ou apenas chegar ao litoral.