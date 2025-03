VIOLÊNCIA

Crime filmado: filho de ex-secretário é morto a tiros na Bahia

Criminosos chegaram e fugiram de moto

Um jovem de 23 anos, João Vitor Souza Sardeiro, foi morto a tiros na quarta-feira (19), em Barreiras, no oeste da Bahia. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram a vítima entrando em um mercado na Rua Santos Dumont, no bairro Santa Luzia. Pouco depois, dois homens chegam em uma moto, e o passageiro desce com uma arma em punho, seguido pelo piloto. >