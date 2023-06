Criminosos simulam leilão do Detran para aplicar golpes

Primeiro passo para participar de leilão é conferir o conteúdo dos editais no site oficial do Detran. Crédito: Divulgação/Detran-BA

A fim de aplicar golpes financeiros pela internet, criminosos estão simulando leilões de veículos realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA). Na semana passada, denúncias a respeito da existência de um site criado para isso chegaram à ouvidoria do órgão, que disse estar adotando as medidas administrativas e jurídicas cabíveis.



Além disso, o Detran, por meio da Comissão de Leilão, emitiu um alerta com dicas para quem tiver interesse em participar de seus leilões. De acordo com o órgão, o primeiro passo é conferir o conteúdo dos editais no site oficial, detran.ba.gov.br. Na aba 'Leilões', são disponibilizadas todas as informações pertinentes.

No site oficial do departamento, também se encontra a lista de leiloeiros cadastrados. O cidadão pode verificar o nome completo, a matrícula da Junta Comercial do Estado (Juceb) e o endereço eletrônico de cada um deles. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o Detran pelo telefone (71) 3116-2300.

O órgão, ainda, orienta a população a ficar alerta diante de facilidades encontradas, já que um leilão envolve várias pessoas em uma data e horário específicos, com oferta de lances até que um saia vencedor. Portanto, não existe leilão com valor fixo de lote.

Cadastramento em sites de leiloeiros

Caso a pessoa queira participar de um leilão, ela deve se cadastrar no site do leiloeiro e enviar a documentação básica de identificação. Após a aprovação do cadastro, o interessado entrará com login e senha, para escolher de que leilão participar. Se for empresa de desmonte, por exemplo, é exigido o envio de documentos para a habilitação, que ainda passa por uma análise.

Outra característica dos leilões organizados pelo Detran é a transmissão em tempo real, para dar transparência e publicidade à licitação. No dia da disputa, para oferecer lances, é necessário acessar o auditório virtual do leilão, por meio do site oficial. Também é possível acompanhar a transmissão pelo canal informado no site do leiloeiro.

O que fazer se cair num golpe

O Detran orienta, ainda, que, em casos de estelionato, o primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes (Dreof).