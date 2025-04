SÃO PAULO

Professora é encontrada morta com sinais de estrangulamento em terreno abandonado

Investigação aponta latrocínio; carro da vítima ainda não foi localizado

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2025 às 07:52

Fernanda Reinecke Bonin Crédito: Reprodução

O corpo de uma professora de matemática de 42 anos foi encontrado em um terreno baldio próximo ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na última segunda (28). A Polícia Civil trata o caso como latrocínio — roubo seguido de morte. >

O corpo de Fernanda Reinecke Bonin foi localizado por volta das 10h30 na Avenida João Paulo da Silva, na Vila da Paz, após uma denúncia anônima. Segundo relatos preliminares, ela estava deitada de costas, com um cadarço enrolado no pescoço e marcas de estrangulamento. >

A polícia investiga o desaparecimento do carro da vítima, um Hyundai Tucson prata, placa FIH0H031, que não foi encontrado até o momento. Câmeras de segurança do prédio onde Fernanda morava mostraram ela saindo sozinha com o veículo no domingo (27), por volta das 18h50, segundo informação do G1.>

Desaparecimento>

A esposa da professora, Fernanda Loureiro Fazio, de 45 anos, relatou à polícia que as duas estavam em processo de reconciliação do casamento de 8 anos após uma separação de 1 ano. Elas tinham dois filhos juntas. Na noite de domingo, a esposa teve problemas com seu carro no Jaguaré e pediu ajuda a Fernanda, que saiu para auxiliá-la, mas nunca chegou ao local. >

Preocupada, a esposa tentou contato sem sucesso e foi até o prédio de Fernanda depois, mas o porteiro não tinha informações. Quando a professora não apareceu para trabalhar na segunda-feira, a polícia foi acionada. >

Fernanda lecionava para adolescentes em uma escola particular de alto padrão. Não houve movimentação suspeita em sua conta bancária, e seu celular permaneceu ativo até as 9h45 da segunda, segundo a operadora. >