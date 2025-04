ÍNDIA

Turista grava início de ataque terrorista que matou 26 pessoas enquanto saltava de tirolesa; veja vídeo

O atentado aconteceu em Pahalgam, na região de montanhas da Caxemira

Monique Lobo

Publicado em 29 de abril de 2025 às 16:28

Rishi Bhatt só percebeu o que estava acontecendo quando finalizou o passeio Crédito: Reprodução

Um turista indiano flagrou o início do atentado terrorista que deixou 26 mortos, em Pahalgam, na região de montanhas da Caxemira, na Índia, no último dia 22. Ele fez isso do alto de uma tirolesa. >

Rishi Bhatt é de Ahmedabad e estava no local a passeio. Ele saltou e gravou o momento. No vídeo curto, é possível ouvir barulhos de disparos e ver pessoas caindo no chão. >

Sem perceber o que estava acontecendo, Rishi gravou toda sua descida sorrindo. Ele só soube do ataque quando chegou ao ponto final da tirolesa. "Peguei minha esposa e meu filho e comecei a correr. Vimos pessoas se escondendo em um local que parecia um fosso, então não era fácil avistá-las. Nos escondemos lá também", revelou o turista ao jornal local ANI.>

TRAGEDIA EN INDIA: Mientras disfrutaba de una tirolesa, un hombre grababa sin saber que un ataque terrorista ocurría debajo.



26 personas perdieron la vida y 20 más resultaron heridas en Pahalgam.



El Primer Ministro Modi promete justicia implacable: “Los alcanzaremos hasta los… pic.twitter.com/kYlxzoBCdQ — Codigo Cripto ?? (@Codigo_Cripto_) April 28, 2025

Ele só conseguiu sair com a família do local com a ajuda de um guia. Ainda assim, viu pessoas sendo mortas pelos terroristas. "Quando os tiros cessaram, pouco depois de 8 a 10 minutos, começamos a correr em direção ao portão principal. Os tiros então recomeçaram e quatro a cinco pessoas foram baleadas. Cerca de 15 a 16 turistas foram baleados na nossa frente. Um guia de pôneis nos ajudou a sair do local. O Exército estava presente nas áreas mais baixas", disse. O homem também agradeceu ao Exército por ter chegado ao local de maneira rápida. >

Ataque>

De acordo com informações da emissora de TV local NDTV, um grupo armado abriu fogo contra civis. A autoria do ataque ainda não foi reivindicada, mas existem grupos separatistas que atuam na área desde 1989. Eles buscam a independência da região e anexação ao Paquistão. >

A Caxemira é disputada tanto pelo Paquistão quando pela Indía desde a independência da região, em 1947, que era controlada pelo Reino Unido. >