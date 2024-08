LUTO

Cunhado de prefeito morre em acidente de carro no interior da Bahia

Dois homens morreram em um acidente de carro na BR-330, em trecho da cidade de Gentio do Ouro, no norte da Bahia. A ocorrência aconteceu na noite de segunda-feira (12) e as vítimas foram identificadas como Bruno Amaral e Iago Mendes.

Bruno era cunhado do prefeito de Jussara, no centro norte baiano. O chefe do Executivo, Tacinho Mendes, publicou uma nota lamentando a partida. "Sua partida trágica e precoce nos deixa profundamente abalados. Nossos pensamentos estão com ele, com Ana Paula, com seus dois filhos e com os meus sogros Noêmia e Souza", escreveu.