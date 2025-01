OPORTUNIDADE

Cursos de férias gratuitos: Instituto JCPM oferece mais de 200 vagas para jovens

Veja como se inscrever

Tharsila Prates

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 10:07

Cursos gratuitos inscrevem até sexta-feira (17) Crédito: Divulgação

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com mais de 200 vagas abertas para jovens a partir de 15 anos para cursos gratuitos em diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (17).

Estão sendo oferecidas oficinas de dança popular brasileira, de inteligência emocional, de vivências em inglês, estamparia simples, pingentes para bolsa em crochê e técnicas de limpeza e conservação de ambientes. Há ainda o curso 'Destrava' para entrevista de emprego.

Para participar, é preciso ser estudante ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública, ser morador do entorno do Salvador Shopping (como nos bairros de Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio) ou do Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas, Cassange, Parque São Cristóvão e Mussurunga).

Mais informações podem ser obtidas via telefone ou WhatsApp 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e 71 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping) ou no link disponível no perfil @ijcpm do Instagram.