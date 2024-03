CRIME

CV avança em Itaparica e reduz domínio do BDM no sul da ilha

A reportagem teve acesso a diversos vídeos do grupo armado do CV na região sul da ilha. Segundo informações, por conta do avanço dos homens armados na ilha, a polícia reforçou as rondas na área e acabou entrando em confronto com os criminosos. No tiroteio, os integrantes do CV acabaram fugindo, mas um deles teria deixado um celular onde estavam os vídeos que registraram as ações de invasão do CV em localidades onde o BDM atuava.