POLÊMICA

Deputado entra na Justiça contra nomeação de ex-detento para cargo em presídio de Salvador

Leandro de Jesus questiona legalidade de indicação feita por Jerônimo Rodrigues;

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) moveu uma ação popular para contestar a nomeação de Sátiro Cerqueira Júnior para um cargo de direção na Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), com lotação no Conjunto Penal de Salvador I. A indicação, feita pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 28 de maio, gerou polêmica devido ao histórico do servidor, que responde a denúncia por tentativa de homicídio qualificado desde 2019 e já esteve preso.>

"É inadmissível que o governador nomeie para um posto que requer reputação ilibada alguém acusado de um crime tão grave", afirmou Leandro de Jesus. O parlamentar vinculou a decisão ao cenário de insegurança no estado: "Não é à toa que a Bahia tem duas cidades entre as mais violentas do mundo. Ações como essa mostram o descaso com a segurança pública". >