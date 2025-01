NA BARRA

Daniela comanda Pôr do Som e faz homenagem ao axé: 'Me inspira e me emociona'

Fãs curtiram show da artista no primeiro pôr do sol do ano

Vitor Rocha

Publicado em 1 de janeiro de 2025 às 19:13

Daniela Mercury Crédito: Jefferson Peixoto / Alô Alô Bahia

No primeiro dia de 2025, Daniela Mercury iniciou o ano com muita energia no Largo do Farol da Barra, comandando o projeto Pôr do Som. Embalada pelos acordes e percussões de grandes sucessos da música baiana, eternizados em sua voz, a cantora emocionou o público, que cantou em uníssono e vibrou ao som das canções. O evento, produzido há 25 anos pela artista, tem uma edição especial este ano, celebrando as quatro décadas da Axé Music.

A Rainha do Axé abriu o show com o clássico "É D'Oxum". O ritmo envolvente e a letra marcante contagiaram o público, que respondeu entoando a canção em coro no Largo do Farol da Barra. O repertório seguiu com outros sucessos marcantes da carreira de Daniela, como "Swing da Cor" e "O Canto da Cidade", que não deixaram ninguém ficar parado e levaram o público a estremecer o chão.

Daniela Mercury Crédito: Jefferson Peixoto/ Alô Alô Bahia

O som característico da Axé Music já atravessa gerações na Bahia, como demonstrou o adolescente João Gabriel Silva, de 15 anos. Ele contou que o Carnaval sempre esteve presente em sua casa e que os grandes artistas do axé fazem parte de sua vida desde pequeno. "É algo de família. Meus pais são muito fãs de Daniela, então cresci ouvindo suas músicas. Elas trazem uma sensação de alegria, diversão e, ao mesmo tempo, orgulho de ser baiano", descreveu.

Uma das primeiras cantoras de axé a conquistar projeção nacional, Daniela Mercury celebrou com entusiasmo o início das comemorações pelos 40 anos do gênero em 2025. Para ela, a música baiana possui uma energia única e uma representatividade especial. "Salvador é encantadora, a Bahia é mágica. O que nos move é a música. O axé é a força vital que emana de tudo que é vivo no candomblé. Nossa música é vibrante, solar, cheia de esperança, resistência e profundidade. É algo que me inspira e me emociona profundamente", declarou.

Para a aposentada Luciana Costa, o título de Rainha do Axé não é à toa. Moradora do bairro Costa Azul e fã de Daniela desde os anos 1990, ela acredita que a cantora foi fundamental para elevar o gênero a outro patamar. "Já tínhamos outras cantoras, como Sarajane, mas Daniela levou o axé para outro nível. Hoje, o axé só é tão grande por causa dela. Ela está na realeza da música baiana", afirmou.

A anfitriã também abriu espaço para diversos convidados animarem a multidão que tomou conta da Barra. O filho de Daniela, Gabriel Mercury, ficou encarregado pela abertura do evento, trazendo performances de, por exemplo, “Uma Brasileira”, do Paralamas do Sucesso, e “Ladeiras da Bahia”, composta por Capinam. Já outros ícones do axé e da música baiana tiveram participações especiais ao longo do evento. É o caso de artistas como Márcia Freire, Carlinhos Brown, Rachel Reis, Banda Mel, entre outros.

As performances da dupla, ao lado de Daniela Mercury, fizeram o público não parar de cantar e dançar ao som de “Baianidade Nagô” e “Crença e Fé”, canções memoráveis da banda. “Eu vou, atrás do trio elétrico vou. Dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade nagô”, cantava em coro a multidão.

Já Rachel Reis veio para trazer o presente da música baiana. A cantora, que recentemente lançou em parceria com a Rainha do Axé a música “Meu Corpo Treme”, se declarou a Daniela e revelou a alegria de poder realizar a colaboração. "Estou me sentindo podre de chique. Daniela é maravilhosa, eu não acreditei quando ela me chamou para fazer a música e não acredito que ela já foi lançada. Me mandaram uma mensagem dizendo que ela queria jantar comigo. Cheguei lá e tive essa surpresa de ela querer fazer. Ela mostrou a letra dela e eu disse: ‘Linda, bora’", explicou.