De Candeias à Dias d’Ávila: entenda esquema de furto e venda de combustível na RMS

O grupo que gerenciava a refinaria clandestina que virou alvo de operação da Polícia Civil furtava combustível em Candeias e revendia em Dias d’Ávila. Desarticulada na última segunda-feira (27), a estrutura criminosa funcionava a partir da extração do combustível em depósitos de refinarias. Nilton Tormes, coordenador do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), afirma que esse tipo de crime existe há anos e, neste caso, o furto e o armazenamento aconteciam em cidade diferentes.

No processo de adulteração, os criminosos diluíam o combustível e inseriam substâncias que não faziam parte do processo para ampliar a margem de lucro, o que demanda a existência de técnicos e químicos no esquema, que ainda não foram localizados.

A venda do produto, segundo o delegado Arthur Gallas, o coordenador do Depom/RMS, acontecia, no entanto, em cidades que vão além da região metropolitana. “A informação que nós temos é que esse combustível ia, principalmente, para o interior do estado, para ser revendido em algumas redes de postos de gasolina. Mas isso faz parte da investigação, a gente não pode dar nomes nesse momento”, fala Gallas.