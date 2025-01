CARGO MÁXIMO

Defensores definem lista tríplice para gerir a Defensoria Pública da Bahia

Firmiane Venâncio, última defensora-geral eleita, não conseguiu a reeleição

Em uma eleição com apenas um voto em branco, 426 defensores públicos estaduais definiram a lista tríplice a partir da qual será escolhido o cargo máximo de gestão da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) dos próximos dois anos. A última defensora-geral eleita, Firmiane Venâncio, não conseguiu a reeleição por 2,50% de diferença percentual de votos para a terceira colocada. >

A eleição aconteceu na última sexta-feira (24). Cada membro da carreira pôde escolher até três candidatos. Com isso, Mônica Soares ficou em primeiro lugar, com 247 votos recebidos (26,94%), seguida por Camila Canário na segunda colocação, com 236 votos (25,74%), e Laissa Rocha em terceiro lugar, com 228 (24,86%), fechando a lista tríplice. A quarta candidata, a defensora Firmiane Venâncio, concorrente à reeleição, recebeu 205 votos (22,36%). >