DEFESA DA MULHER

Defensoria lança projeto Todas Por Uma!

O projeto presta apoio a mulheres vítimas de violência. Durante o evento, que acontece na Casa da Mulher Brasileira, localizada na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores, a defensora pública de Defesa da Mulher, Viviane Luchini, media uma roda de conversa que conta com a presença da escritora, mãe e ativista do Instituto Clara Martins, Clara Martins, e com a integrante do projeto "Correr com as Divas", Sayonara Sousa.