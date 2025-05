CRIME

Homem é morto a tiros em Tancredo Neves

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Um homem não identificado foi morto a tiros no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na manhã deste domingo (11). O caso foi registrado na Rua Santa Catarina. A vítima chegou a ser socorrida por policiais que a encontraram no chão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso, explicando que a ocorrência foi registrada pela 23ª Companhia Independente (CIPM) que foi acionada com a informação de que havia um homem ferido por disparos de fogo em via pública.>

Ninguém, no entanto, foi preso. Ao constatar a morte do homem, a PM isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) que fez perícia e remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.>