Delegacia de Caetité é arrombada e suspeitos furtam arma

A Delegacia Territorial de Caetité foi alvo de um arrombamento na madrugada desta quarta-feira (9). Segundo informações preliminares, bandidos forçaram a entrada pelas portas e janelas, e vasculharam o local. Um revólver calibre 32 foi furtado.



De acordo com a Polícia Civil (PC), a 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Guanambi) instaurou inquérito para apurar o caso. As equipes já estão em ação desde o início do dia para identificar e localizar os autores. Um trabalho de inteligência policial também está sendo realizado tanto no município quanto na sede da Coorpin.