Delegado perde cargo após ser condenado por crime de receptação

Renato Fernandes Ribeiro, delegado da Polícia Civil de Canavieiras, foi condenado ontem (11) pela Justiça, por crimes de receptação e adulteração de chassi de veículo automotor. Segundo as investigações, os crimes foram praticados no ano de 2016, quando o delegado adquiriu um veículo que era roubado e sustentava placa policial clonada. De acordo com a sentença, essas circunstâncias eram conhecidas por Renato, que utilizou o veículo até 2019, quando foi apreendido.