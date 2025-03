INVESTIGAÇÃO

Delegatária de cartório em Feira de Santana é afastada por suspeita de fraude e extorsão

Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) instaurou sindicância

Uma sindicância do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) apura denúncias de irregularidades no 2º Cartório de Registro de Imóveis de Feira de Santana. A delegatária titular, Vera Lúcia Matos Lopes, foi afastada temporariamente do cargo sob suspeita de praticar atos registrais em nome próprio. O cartório estaria envolvido em um esquema de fraude de documentos e extorsão. >