Dengue: apenas 33% das doses recebidas foram aplicadas na Bahia

Até o momento, cerca de 23 mil pessoas foram vacinadas no estado

Publicado em 29 de fevereiro de 2024 às 20:46

Vacinação contra a dengue já imunizou cerca de 23 mil crianças no estado Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A campanha de vacinação contra a dengue segue de forma lenta na Bahia. Apesar das primeiras doses terem chegado no estado no dia 09 de fevereiro, apenas 33% do público-alvo foi vacinado até esta quinta-feira (29). De acordo com dados da Secretaria de Saúde da Bahia, 115 municípios baianos receberam 170.540 doses do imunizante, e 23.046 foram aplicadas.

A imunização começou pelas crianças de 10 a 11 anos e vai avançar a faixa etária progressivamente, assim que novos lotes forem entregues pelo laboratório fabricante, de acordo com o Ministério da Saúde.

De acordo com a diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro, é necessário que os pais sejam responsáveis e iniciem o esquema de vacinação das crianças. “O que é que precisa? A responsabilidade dos pais, a responsabilidade para que leve os seus filhos, porque é o direito da criança tomar a vacina”, afirma.

Segundo a Secretaria de Saúde de Salvador (SMS), 12.326 doses da vacina foram aplicadas em Salvador. O número corresponde a 21,8% do lote recebido pela capital. No total, 56.493 doses estão disponíveis para a campanha. O público-alvo é composto por crianças com idade entre 10 e 11 anos.

Segundo a médica infectologista Áurea Paste, coordenadora da residência de Infectologia do Instituto Couto Maia (Icom), as vacinas são a forma mais eficaz de prevenção e controle de doenças virais. “No caso da dengue, já se tentou com a eliminação dos reservatórios do mosquito, para tentar controlar a doença. Se controla por um tempo, mas infelizmente não se consegue”, afirma.