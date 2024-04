ENTENDA O CASO

Deputado pula muro e invade dependências de hospital em Barreiras

Parlamentar diz que queria cumprir papel de fiscalização

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 14:44

Deputado Leandro de Jesus e Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução / Redes sociais

O deputado estadual do Partido Liberal (PL), Leandro de Jesus, é acusado de invadir as dependências do Hospital do Oeste, em Barreiras, nesta segunda-feira (22), sob a alegação de cumprir seu papel de fiscalização. A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que lamentou o comportamento do parlamentar.

"Embora seja relevante que os parlamentares realizem sua função de legislar e fiscalizar, é essencial que isso ocorra dentro das normas e regulamentações estabelecidas para garantir a segurança e o bom funcionamento das instituições públicas. Hospitais têm políticas claras de acesso para proteger pacientes, funcionários e visitantes", informou a pasta estadual, em nota.

Segundo a Sesab, o deputado foi orientado pela direção do hospital sobre as diretrizes sanitárias e regras de acesso a instituições de saúde. Mesmo assim, ele pulou o muro que dá acesso ao serviço de radioterapia para adentrar nas outras dependências da unidade. A segurança do hospital conseguiu impedir o acesso do parlamentar ao interior do local.

Em nota, Leandro de Jesus alegou que a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) de Barreiras, anexo ao Hospital do Oeste, está sem funcionar e, ao tentar acessar ao local para fiscalizar a situação, foi impedido. Segundo ele, por conta disso, ele teve que pular o muro.

"O Governo do PT na Bahia não tem pena das pessoas que sofrem com câncer. Aqueles que precisam do serviço de radiologia precisam se deslocar até Salvador, ou seja, mais de 10 horas de carro para poder contar com a assistência, mesmo o ex-governador Rui Costa inaugurando a obra em 2022, há mais de um ano. Inauguração fantasiosa, mas que não é novidade neste governo que vive de propaganda”, afirmou. O parlamentar disse que irá acionar o Ministério Público da Bahia (MP-BA), o que ainda não ocorreu.

Hospital tem regras de segurança

Por mês, a unidade realiza cerca de 30 mil atendimentos, considerando consultas, internações, cirurgias e serviço de apoio diagnóstico terapêutico.

Toda unidade hospitalar possui diversas regras, dentre elas:

- Horários de visita pré-estabelecidos para não perturbar o repouso dos pacientes.

- Identificação para acesso controlado às áreas do hospital.

- Medidas de segurança para manter a ordem e prevenir incidentes.

- Políticas de acompanhantes para regular o número de pessoas em áreas críticas, tais como centro cirúrgico, UTIs e oncologia.

- Controles de infecção para evitar a propagação de doenças.

- Restrições em áreas específicas para proteger pacientes e profissionais.