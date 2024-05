DEFESA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Conheça as iniciativas que integram a programação do Maio Laranja em Salvador

Campanha visa combater o abuso e exploração sexual infantil na capital baiana

Larissa Almeida

Publicado em 3 de maio de 2024 às 18:53

Fernanda Lordêlo, titular da SPMJ, durante campanha de lançamento do Maio Laranja Crédito: Betto Jr./PMS

Do dia 4 até o dia 31 de maio, Salvador será palco de dezenas de iniciativas que integram a programação do Maio Laranja, campanha lançada na manhã desta sexta-feira (3) pela Prefeitura de Salvador que visa o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Além da distribuição de cartilhas de conscientização, fruto de uma cooperação técnica entre o município e a Defensoria Pública do Estado da Bahia, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) preparou uma agenda extensa para assegurar a segurança do público infanto-juvenil.

“Dentro da agenda oficial, nós vamos ter formações, ações socioassistenciais, discussões, combate, caminhadas, bikes. Amanhã, já vamos ter a Caravana Vamos Proteger, com SPMJ, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), na Escolinha do Guri, das 8h às 13h, em Paripe”, anunciou a secretária titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo.

De acordo com a vice-prefeita e titular da SMS Ana Paula Matos, as iniciativas são importantes porque têm o intuito de conscientizar, capacitar e criar uma cultura de defesa das crianças e adolescentes. “Entendemos que a política pública precisa ser efetiva e, para isso, é mais do que Marco Legal, mais do que ações concretas de governo, da sociedade civil e da nossa rede de garantias de direitos, precisamos envolver a sociedade”, afirmou.

Ana Paula Matos afirmou que as capacitações envolvem os mais diferentes públicos da sociedade para somar esforços no combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. “Ano passado, acabamos fazendo a formação da rede hoteleira, ou seja, de donos de hotéis e motéis, para reconhecerem qualquer indício de entrada de crianças e adolescentes nesses ambientes. Fizemos isso e continuamos fazendo, formando donos de bares e pessoas de locais onde essas crianças costumeiramente são exploradas”, ressalta.

Na próxima segunda-feira (6), a 3ª edição da Formação da Equipe da SPMJ, tendo como tema “A violência sexual contra crianças e adolescentes tem cor e endereço” vai acontecer na Sala de Reunião da pasta, das 10h às 11h30.

Na terça (7), ocorre a 3ª edição da Formação dos Conselhos Tutelares, com o tema “Fortalecendo o Sistema de Proteção da Infância e Juventude”, no Auditório do Ministério Público do Estado da Bahia. Esse evento acontece em dois turnos: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Ainda, conta com a colaboração da Unicef e Instituto Aliança, que vão abordar a temática “Sistema de Garantia de Direitos: a rede de proteção em Salvador”.

Com o tema “A violência sexual contra crianças e adolescentes tem cor e endereço”, a campanha Eu Me Protejo na Escola vai visitar a Escola Municipal Permínio Leite, no Dois de Julho, nos dias 13 e 21 de maio; a Escola Municipal Cosme de Farias, no Centro, no dia 20 de maio; e a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), no dia 23 de maio.

Nas prefeituras bairros, esse mesmo tema vai ser levado às populações de dez localidades durante apresentação da agenda e oficinas de prevenção. Os bairros contemplados são os seguintes: Brotas e Valéria (09/05); Subúrbio/Ilhas e Cajazeiras (10/05); Itapuã e Cidade Baixa (16/05); Barra/Pituba e Cabula/Tancredo Neves (23/05); Pau da Lima e São Caetano/Liberdade (24/05.

No dia 11 de maio, o tema também será discutido na 3ª Edição do Festival de Natação para Crianças e Adolescentes, na Arena Aquática de Salvador, a partir das 8h30, no bairro da Pituba. O evento conta com apoio da Associação BEIRAMAR.

No dia 18 de maio, dia oficial do Maio Laranja, os monumentos de Salvador recebem iluminação cênica na cor laranja. A ação é promovida pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (DSP) em parceria com a SPMJ.

Confira outros eventos:

12/05 e 26/05:

III Edição da Mobilização na Arena Fonte Nova

Tema: A Torcida Contra A Violência Sexual Infanto-juvenil

Local: Arena Fonte Nova

Concentração: 16h

14/05 - Terça-feira

Visita Guiada Na Fonte com grupo de adolescentes

Local: Arena Fonte Nova

Concentração: 14h

17/05 (sexta-feira)

WORKSHOP FAÇA BONITO: Proteja nossas crianças e adolescentes

Tema: A violência sexual contra crianças e adolescentes tem cor e endereço

Local: Centro de Formação de Professores Emília Ferreiro, Edifício Civil Towers, na Rua Arthur de Azevêdo Machado, no Costa Azul

Horário: 8h às 13h

Objetivo: Promover um espaço de debate entre os profissionais que compõem a Rede de Atenção às Políticas Públicas para Infância e Juventude em situação de violência, com intuito de criar estratégias para divulgar intersetorialmente a ações executadas no município.

19/05 (domingo)

II Edição da Caminhada pela Proteção de Crianças e Adolescentes

Tema: FAÇA BONITO - Vamos proteger crianças e adolescentes das violências

Local: Magalhães Neto (a confirmar) – concentração às 7h

26/05 (domingo)

II Edição do Salvador Vai De Bike

Tema: Pedal em combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes

Horário da Concentração: 7h

Local: Em frente a Arena Aquática de Salvador – Praça Nossa Senhora da Luz (Pituba)

PEDAL SOLIDÁRIO

Saída: 8h

Os participantes podem contribuir com a doação de 2kg de alimentos em apoio a instituições sociais.