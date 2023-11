Desembargadora Cynthia Resende é a nova presidente do TJ-BA, primeira mulher em 6 anos

Após 6 anos sob comando masculino, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) terá como Presidente uma mulher, a dembargadora Cynthia Resende. Ela, que foi eleita na manhã desta terça-feira (14), comandará a Corte pelo biênio 2024/26.



A desembargadora foi eleita com 46 votos, contra 15 do segundo colocado. Esse favoritismo marcou sua campanha, que contou até com a desistência de alguns candidatos, que passaram a apoiar a chapa vitoriosa.



Respeitada no ambiente do TJ-BA, Cynthia é comprometida com a melhoria dos serviços da Justiça e tem larga experiência na magistratura.