INDEPENDÊNCIA

Desfile Cívico abre celebrações da Independência do Brasil em Camaçari

Cerca de 2 mil estudantes, além de grupos culturais, fanfarras e bandas marciais, participaram das comemorações

Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 13:50

Desfile Cívico abre celebrações da Independência do Brasil em Camaçari Crédito: Divulgação

Quem compareceu ao desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, No 7 de setembro, no bairro da Gleba E, em Camaçari, testemunhou mais do que a celebração de uma grande conquista histórica. Cerca de 2 mil estudantes, além de grupos culturais, fanfarras e bandas marciais, encantaram o público com performances inspiradas no tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”.

Promovido pela Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), o desfile da Gleba E abre a série de celebrações cívicas que acontecem no mês de setembro no município. A titular da pasta da Educação, Neurilene Martins, destacou a relevância da temática escolhida.

“É um tema que aguça na sociedade esse senso de propósito, na proporção em que nos faz refletir sobre como o futuro se desdobra a partir dessa responsabilidade compartilhada, desse compromisso com o cuidado e desenvolvimento das nossas crianças, garantindo a cada uma delas o acesso à escola cada vez mais parecida com o sonho das famílias”, comentou.

Desfile Cívico abre celebrações da Independência do Brasil em Camaçari Crédito: Divulgação

Sendo cinco unidades da rede pública municipal e uma particular, seis escolas participaram do desfile, levando a energia dos alunos para a Gleba E. Como foi o caso da estudante Sofia Oliveira, 14 anos, da Escola Municipal Anísio Teixeira.

“Nossa turma está homenageando as escolas antigas, com vestes inspiradas nos fardamentos daquela época, que nossos pais e avós vestiram. Amei a ideia e estou achando muito legal participar”, contou. A aluna Geovana dos Santos, 6 anos, da Escola Experimental Marina Tavares Cardoso, também era pura animação. “É a primeira vez que participo e estou achando muito divertido”, disse.

Desfile Cívico abre celebrações da Independência do Brasil em Camaçari Crédito: Divulgação

A população elogiou as apresentações dos estudantes e dos grupos culturais, como é o caso de Naikson Oliveira, 26 anos, morador do bairro Parque Verde. “É o dia em que eu comemoro não só a Independência do Brasil, mas também o meu aniversário. Sempre que possível acompanho o desfile, e, dessa forma, já vou entrando no clima festivo”, afirmou.

Já Lúcia Lopes, 79 anos, mudou-se para Camaçari há 4 meses e prestigia o desfile pela primeira vez. “É uma tradição linda, tudo muito bonito. Ano que vem, com a permissão de Deus, estarei aqui novamente”, comentou.

Além das escolas, grupos culturais, fanfarras e bandas marciais, outras entidades e instituições também participaram do desfile cívico, que abre as celebrações do 7 de Setembro no município, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, o Tiro de Guerra, a Sociedade Filarmônica 28 de Setembro, o Juizado da Infância e Juventude, e a Defesa Civil de Camaçari.