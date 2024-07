CULTURA

Desfile de moda celebra a história e potência cultural do Engenho Velho de Brotas

“Brota Arte no Engenho” tem entrada gratuita e acontece no próximo domingo, dia 7 de julho

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 21:27

"Brota Arte no Engenho" celebra produções do Engenho Velho de Brotas Crédito: Divulgação

O Engenho Velho de Brotas receberá, no próximo domingo (7), um evento em celebração à diversidade cultural do bairro. É o “Brota Arte no Engenho – Riqueza Cultural e Ancestral”, um desfile de moda com intervenções artísticas, que acontecerá no Cine Teatro Solar Boa Vista a partir das 17h30, com entrada gratuita.

Na ocasião, será apresentada uma coleção assinada pelo estilista Cid Brito – nascido e criado no bairro – inspirada em manifestações culturais e religiosas presentes na região, além de artistas e personalidades. Para a criação dos figurinos, o estilista teve como base referências bibliográficas relacionadas à história do bairro, além de suas próprias memórias.

Ao todo, 32 figurinos da coleção serão apresentados, bem como acessórios produzidos durante uma oficina de confecção promovida pelo projeto com moradores do Engenho Velho em maio. O desfile será dividido em cinco blocos que buscam ilustrar fragmentos da história do bairro e demonstrar a efervescência da cultura local. São eles: “Afoxés e Terreiros de Candomblé”; “Teatro, Poesia e Capoeira”; “Quadrilha Junina e Samba Junino”; “Musicalidade”; e “Danças”. Na transição de cada bloco, serão realizadas algumas apresentações artísticas.

Moradores e ex-moradores do local serão os responsáveis pelas intervenções nas transições dos blocos. O poeta Luciano Santana irá declamar poemas de Castro Alves – que, em vida, escolheu a região como morada. A atriz Rejane Maya, do Bando de Teatro Olodum, faz uma esquete intitulada “Memória do Bairro Engenho Velho de Brotas”. Já a dançarina de Samba Junino Samona Katendê, filha do Mestre Moa do Katendê, faz uma performance de dança.

O evento conta ainda com um número do bailarino Negrizu, uma performance da drag queen Ferah Sunshine, o percussionista Totó Cruz, seis dançarinos da Quadrilha Junina Buscapé e um capoeirista, além dos cantores Reinaldinho (ex-Terra Samba), Bobô e Karlinhos Brito, e o MC Richard.

Ainda durante o desfile, serão citados grupos e personalidades locais, como o grupo afoxé Badauê (um dos primeiros da Bahia), os mestres de capoeira Moa do Katendê e Bimba, os cantores Márcio Victor, Ninha, Márcia Short e Aloísio Menezes, e o fotógrafo Pierre Verger, que também morou lá.

Depois, as peças farão parte de uma exposição que acontece entre os dias 19 de julho e 10 de agosto, na Galeria da Cidade do Teatro Gregório de Mattos, com curadoria de Alberto Pitta.

“O Engenho Velho sempre me inspirou enquanto artista, por toda potência cultural que existe aqui. É o bairro onde nasceram e moraram grandes artistas da cena baiana com destaque nacional. As pessoas do Engenho Velho reconhecem essa potência do bairro e é isso que inspira a coleção”, antecipa Cid Brito.

O desfile contará com direção geral de Cid Brito, direção artística de Sivaldo Tavares, produção executiva de Freddy Souza, produção musical do DJ Ian Fraguas e produção de vídeo e fotografia de Gabriel Sousa. O projeto Brota Arte no Engenho foi contemplado pelo edital Territórios Criativos, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.