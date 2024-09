INDEPENDÊNCIA

Desfile pelo 7 de setembro conta com quatro mil miltares e dois mil civis

O Desfile Cívico Militar do 7 de setembro, neste sábado (7), teve como organizador deste ano o Exército. Ao todo, são quatro mil militares e dois mil civis participando do evento.

Às 8h43, as bandeiras foram hasteadas pelo vice-governador Geraldo Junior e pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, acompanhado da vice-prefeita Ana Paula Matos. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, não participou do evento. Segundo Geraldo Junior, Rodrigues está em uma agenda em Juazeiro, no interior do estado.