Destaque Salvador Capital Afro homenageia representantes da cultura afro-baiana

Destaque Salvador Capital Afro. Crédito: Lucas Moura/Secom

98 instituições representantes da cultura afro-baiana foram homenageadas no Destaque Salvador Capital Afro na manhã desta sexta-feira (16) . O projeto faz parte do movimento Salvador Capital Afro, promovido pela Prefeitura e quer posicionar a cidade como referência do afroturismo nacional e internacionalmente.



Estiveram presentes no salão de eventos do Wish Hotel Bahia, no Campo Grande, representantes da cultura baiana que são reconhecidos por diversos aspectos locais, eventos, expressões culturais e empreendimentos que contribuem para o fortalecimento, manutenção e difusão da cultura de matriz africana na cidade. A premiação foi acompanhada por autoridades como a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos; os titulares das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, e da da Reparação (Semur), Ivete Sacramento, além da diretora de Cultura da Secult municipal, Maylla Pita.

Um dos homenageados do dia, Vovô do Ilê parabenizou a organização e ressaltou a importância de uma política estruturante. “No primeiro momento é muito especial esse prêmio. Porém, o mais importante disso tudo é que Salvador está começando a se reconhecer como a cidade negra. Essa iniciativa é muito válida e importante. É a concretização de uma política de reafirmar Salvador como capital afro”.

De acordo com a vice-prefeita, o Destaque Salvador Capital Afro é um marco que tem grande responsabilidade de escuta e do trabalho do coletivo. “Salvador não é Salvador sem se reconhecer como essa capital afro, e isso tem que ser em todos os aspectos: na ampliação da oferta das políticas públicas, de oportunidades para todo o seu povo na educação, na saúde, na qualificação urbana e profissional”, declarou Ana Paula.

Para a secretária Ivete Sacramento, o Salvador Capital Afro é um movimento para fazer com que Salvador apresente a sua cara preta. “Com muito orgulho e emoção que eu vejo nessas representações e em todos os destaques, pessoas que, historicamente, vêm lutando para que outras ações, outras políticas públicas aconteçam em todas as esferas econômicas sociais dessa cidade”, disse.

Mobilização e escuta

Maylla Pita ressaltou que o movimento Salvador Capital Afro começou a partir de um processo de diálogo e escuta, no qual foi desenvolvido um plano de desenvolvimento do afroturismo que visualizou um cenário e um conjunto de potências que mobilizou a entrega de projetos como o AfroBiz, o AfroEstima, o censo das baianas de acarajé e o próprio Salvador Capital Afro. “É essencial posicionar a cidade de Salvador como roteiro onde as pessoas vêm para se conectar com a sua ancestralidade e identidade, fortalecendo uma estrutura do ponto de vista cultural através da qual estimulamos a economia, comércio, capacitação e qualificação técnica”.

Já Pedro Tourinho acredita que a estratégia está conseguindo acumular iniciativas e se tornar muito forte. “No momento que a Prefeitura, junto com a comunidade, declara Salvador como Capital Afro, a gente se compromete institucionalmente cada vez mais com isso. Estamos confiantes em colocar mais esforços e investimentos. Iremos trazer cada vez mais pessoas da comunidade negra de Salvador para as tomadas de decisões”, garantiu.

Seleção

A curadora Fabíola Mascarenhas destacou que o comitê curatorial utilizou critérios e muito cuidado para escolher cada instituição. “Foi um desafio árduo fazer essa seleção. Foram muitas iniciativas, muitos equipamentos culturais que são muito importantes para a nossa cultura e para o nosso povo. Os critérios da seleção tratavam desde a representatividade dessas instituições nas suas localidades e o quanto isso pode ser representativo dentro do nosso estado, nacional e internacionalmente”, finalizou.

O Destaque Salvador Capital Afro é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, no âmbito do Prodetur Salvador, em parceria com a Secretaria da Reparação. O projeto tem financiamento do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e é mais uma ação implementada do Plano de Desenvolvimento do Turismo Afro em Salvador.

As informações sobre os homenageados também estarão disponíveis em uma área especial no site Salvador Capital Afro, no endereço www.salvadordabahia.com/capitalafro/.

CONFIRA A LISTA DOS HOMENAGEADOS

AFOXÉS E BLOCOS AFROS

Afoxé Filhas de Gandhy

Afoxé Filhos de Gandhy

Afoxé Filhos do Congo

Afoxé Korin Nagô

Bloco Afro Didá

Bloco Afro Idará

Bloco Afro Ilê Aiyê

Bloco Afro Malê Debalê

Bloco Afro Mangangá Capoeira

Bloco Afro Muzenza do Reggae

Bloco Afro Olodum

Bloco Cortejo Afro

CAPOEIRA

Associação Cultural Camugerê Capoeira

Associação de Capoeira Ginga Mundo

Centro Cultural Capoeira Baiana

Centro de Tradições Viva Canzuá

Escola de Capoeira Angola Irmãos Gêmeos

Fundação Mestre Bimba

Grupo de Capoeira Terreiro de Jesus

Grupo Vadiação Capoeira

SOCIOCULTURAL

Acervo da Laje

As Ganhadeiras de Itapuã

Associação Cultural Casa SoMovimento

Associação Cultural Quabales

Associação Fábrica Cultural

Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares - Abam

Associação Pracatum Ação Social – Apas

Balé Folclórico da Bahia

Ballet Cultural Origem Africana

Batekoo

Casa Cultural Reggae

Casa do Hip-Hop Bahia

Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente

Coletivo de Entidades Negras da Bahia

Coletivo Roda de Samba de Mulheres de Itapuã

Escola de Samba Unidos de Itapuã

Fórum de Entidades Negras da Bahia

Fórum Permanente de Itapuã

Instituto A Mulherada

Instituto Rumpilezz

ItapuãCity

M.E. Ateliê da Fotografia

Movimento Percussivo

Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia - Mafro

Museu da Gastronomia Baiana - Senac

Museu Doméstico Multicultural

Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira - Muncab

Orquestra Afrosinfônica

Senzala do Barro Preto

Sociedade Protetora dos Desvalidos

Tribuna Livre do Samba

Zumví Arquivo Afro Fotográfico

GASTRONOMIA

Abará da Vovó

Alaíde do Feijão

Culinária Musical - Afrochefe Jorge Washington

D’Venetta

Dona Mariquita - Cozinha Patrimonial da Bahia

Malembe Food & Drinks

Mirante Tropical da Ladeira

O Cravinho

Restaurante Zanzibar

Roma Negra

MODA E BELEZA

Ateliê Axogbô

Atelier Marcia Ganem

Botica RHOL

Cia. das Tranças Menezzes

Crioula

Ewa Moda Africana

Igbo Arte

Itapuã Black

Katuka Africanidades / Mercado Negro Katuka

Loja Bella Oyá

Meninos Rei

N Black

Negrif

O Mago dos Metais

Preta Brasil

Realeza | RLZA

Studio Negra Jhô

Taofik Moda África

VC Penteado Afro

VixeVixi

RELIGIOSIDADE

Casa de Ògún - Okutá de Ògún

Igreja de São Lázaro e São Roque

Terreiro da Casa Branca - Ilê Axé Iyá Nassô Oká

Terreiro de Candomblé Casa de Oxumaré – Ilê Oxumaré Araká Axé Ogodô

Terreiro de Candomblé do Bate-Folha Manso Banduquenqué

Terreiro do Alaketo - Ilê Maroiá Láji

Terreiro do Axé Opô Afonjá

Terreiro do Gantois – Ilé Ìyá Omi Àse Ìyámase

Terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe

Terreiro Ilê Aché Ibá Ogum

Terreiro Ilê Asipá

Terreiro Ilê Aşé Kalè Bokùn

Terreiro Pilão de Prata - Ilê Odô Ogê

Terreiro Tumba Junsara

Venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo - Irmandade dos Homens Pretos

MENÇÃO HONROSA