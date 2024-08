CARRO PRÓPRIO

Detran reúne mais de mil veículos em leilões na Bahia; confira

Lances serão online e acontecem em agosto

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 10:57

Carros de leilões do Detran Crédito: Detran / Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) está com três leilões abertos com 1.067 lotes de veículos conservados e sucatas aproveitáveis disponíveis em 15 cidades da Bahia. Os lotes estão custodiados nos municípios de Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Simões Filho, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Itaberaba, Itabuna, Senhor do Bonfim, Serrinha e Teixeira de Freitas.

Os licitantes podem fazer a visita presencial do dia 9 até 15 de agosto, do dia 15 até 21 e do dia 16 ao dia 22, seguindo a agenda de visitação que consta nos sites dos leiloeiros. Os lances serão online e acontecem nos dias 16, 22 e 23 de agosto dos editais 17, 18 e 19/2024, respectivamente.

Os interessados devem estar atentos às regras contidas nos três últimos editais que estão na aba “leilões” no site do Detran.

Dentre os veículos conservados está um Fiat Strada Vermelho de 2009 com lance inicial R$4.000,00, custodiado na cidade de Jacobina. Já em Juazeiro, o lote 0004 traz um Fiat/Linea HLX 1.9 Dual de 2009/2010 com valor inicial de R$3.000,00. Em Itaberaba, uma moto Honda azul 2022 com lance inicial de R$4.000,00.

As informações completas sobre as condições dos veículos e sucatas, além dos requisitos que devem ser atendidos constam de forma detalhada nos sites dos leiloeiros oficiais: Pátio Rocha, RJ Leilões e Daniel Garcia Leilões.