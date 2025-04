SUSTO

Dez alunos são socorridos às pressas em Colégio da PM após passarem mal

Caso ocorreu na manhã deste sábado (5)

Dez alunos do Colégio da Polícia Militar (PM), na unidade Lobato, foram socorridos às pressas após passarem mal na manhã deste sábado (5). De acordo com informações preliminares, os estudantes estavam enfileiras no pátio para uma atividade, quando começaram a apresentar sintomas de queda de pressão. >