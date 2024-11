SORTUDOS

Dez apostas da Bahia acertam a quina na Mega-Sena acumulada

Cada aposta levou mais de R$ 49 mil em sorteio neste sábado (9)

Dez apostas registradas na Bahia ficaram por apenas um número de levar o prêmio acumulado de mais de R$200 milhões no concurso nº 2.794 da Mega-Sena, realizado neste sábado (9). Acertando a quina, cada uma faturou R$49.426,51. Os sortudos compraram os bilhetes em Salvador, Porto Seguro, Nazaré, Lauro de Freitas, Jaguaquara, Ilhéus, Canápolis, Camaçari e Caetité.

Entre as apostas, oito foram simples e realizadas em lotéricas e nos canais de internet da Caixa. As outras duas, em Lauro de Freitas e Jaguaquara, foram fruto de bolão, com 58 e 20 cotas, respectivamente.