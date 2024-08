SAÚDE

Dia D da Vacinação Antirrábica acontece neste sábado (3) em Salvador

O atendimento acontece também de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. A lista completa dos postos de saúde pode ser consultada no Fala Salvador, no número 156 ou pelo telefone do CCZ, no (71) 3202-0984, através do qual é possível também tirar dúvidas.