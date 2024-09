PARQUE DA CIDADE

Dia da Árvore é celebrado com plantio de mudas e oficinas sustentáveis em Salvador

A ação contou com a participação de voluntários da Braskem, BASF e Cetrel

Da Redação

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 13:25

Dia da Árvore celebrado com plantio de mudas e oficinas sustentáveis em Salvador Crédito: Divulgação

Voluntários realizaram o plantio de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, na manhã deste sábado (21), numa ação da Braskem, em parceria com a BASF e a Cetrel, no Parque da Cidade, em Salvador. A ação para celebrar o Dia da Árvore e o Clean Up Day (Dia Mundial da Limpeza) faz parte do Programa Global de Voluntariado da empresa.

A ação mobilizou 35 voluntários, que participaram ainda de oficinas de criação de brinquedos utilizando garrafas plásticas. A atividade teve coordenação da startup SOLOS e o apoio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência.

Durante a ação, crianças e adultos que visitaram o parque puderam participar das atividades, que tiveram como objetivo conscientizar a população sobre a importância do consumo consciente e do descarte correto de resíduos. O evento também destacou o papel das árvores no combate às mudanças climáticas, reforçando os conceitos de sustentabilidade e economia circular.

"Nosso objetivo foi chamar a atenção para atitudes mais sustentáveis, como o plantio de árvores e a reciclagem de materiais, além de ensinar as crianças a criarem brinquedos com plástico pós-consumo", destacou Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Tânia Oberding, diretora do Complexo Acrílico da BASF em Camaçari, ressaltou o impacto positivo da ação. “É sobre inspirar atitudes que protejam o meio ambiente e promovam a conscientização coletiva. Entendemos que os cuidados com recursos naturais são essenciais para construirmos um futuro mais sustentável para as próximas gerações. Ao envolver os nossos voluntários, estamos mostrando que pequenas ações podem gerar grandes impactos em prol da sustentabilidade”, comenta.