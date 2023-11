Dia das Baianas terá ação em Salvador e na Linha Verde

O Dia Nacional das Baianas de Acarajé será celebrado neste sábado (25), homenageando a importância histórica e cultural das mulheres que vendem a iguaria típica mais famosa do país.



Completando o sexto ano, o Projeto “Axé com Dendê”, realizado pela Superintendência de Fomento ao Turismo - Sufotur, em parceria com a Associação Nacional das Baianas de Acarajé – Abam, vai reunir Baianas com a vestimenta, a partir das 7h, nos pontos turísticos de Salvador, Linha Verde e Aracaju.