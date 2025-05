VOCÊ GOSTA?

Dia do Hambúrguer: saiba quantos e qual o dia que os baianos mais consomem a guloseima

Hambúrguer é o prato mais popular da categoria Restaurante no iFood.

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de maio de 2025 às 13:06

Hambúrguer é o prato mais popular da categoria Restaurante no iFood. Crédito: Divulgação

O estado da Bahia registrou mais de 5 milhões de pedidos de hambúrguer em um ano pelo iFood. Os dados divulgados pela empresa brasileira de tecnologia nesta quarta-feira (28), Dia do Hambúrguer, são referentes ao ano de 2024, quando foram consumidas 5,6 milhões de unidades do prato via delivery no estado. Considerando o primeiro quadrimestre de 2025, a Bahia já registrou 2,2 milhões de pedidos de hambúrguer. O volume é 33% maior do que o registrado no mesmo período de 2024 no estado, quando foram 1,6 milhão de pedidos do prato na plataforma. >

Pelo quinto ano consecutivo, hambúrguer é o prato mais popular da categoria Restaurante no iFood. No Brasil, o prato foi pedido 72 milhões de vezes, 12% a mais neste ano do que no primeiro quadrimestre (janeiro e abril) de 2024, ou seja, 8 milhões de hambúrgueres vendidos a mais em território nacional, considerando que, em 2024, foram registrados 64 milhões no mesmo período. Os pedidos em Restaurantes feitos durante todo o ano passado no iFood apontam que os dias preferidos dos brasileiros para comer hambúrguer é durante o final de semana: domingo é o dia com o maior número de pedidos realizados (mais de 39 milhões), seguido pelo sábado (mais de 37 milhões) e a sexta-feira (quase 33 milhões). Com quase 250 milhões de unidades vendidas em 2024, o iFood entregou 475 hambúrgueres por minuto em todo o Brasil.>

“A alta no número de pedidos de hambúrguer na categoria Restaurantes, especialmente durante o fim de semana, revela a tendência do quanto o brasileiro ama comer hambúrguer no conforto de casa ou em momentos de lazer”, explica Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood. “O hambúrguer é o item mais consumido do iFood e a tendência é ir muito além do tradicional e do fast food, com diversas variações: vegano, vegetariano, low carb, feito de frango, camarão, salmão, atum, sushi, pernil, picanha, cordeiro e até mesmo linguiça”, completa.>

Pedidos em mercado disparam>

Em todo o país, os pedidos feitos na categoria Mercado apontam que os brasileiros também estão fazendo hambúrgueres em casa: os pedidos de hambúrguer congelado (somente a carne) cresceram 238% em 2025, comparado ao primeiro quadrimestre de 2024. O número de hambúrgueres passou de 9,7 mil hambúrgueres para 32,8 mil. O período com o maior número de vendas para esse item de Mercado (25%) é durante a semana (segunda a quinta), no horário do almoço com 25% de volume em pedidos, seguido pelo horário do jantar, com 19% de volume em solicitações no app.>