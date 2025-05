DISTRAÇÃO

Celular é o principal vilão: acidentes no metrô de Salvador aumentam 20%

Cerca de 80% dos acidentes acontecem em escadas rolantes e fixas

O metrô de Salvador e Lauro de Freitas registrou 142 casos de acidentes em escadas fixas e rolantes entre janeiro e abril de 2025. De acordo com a CCR Metrô Bahia, o número preocupa, pois representa um aumento de 20% em relação ao ano passado, quando 118 pessoas se acidentaram nas dependências do equipamento. >

Segundo o engenheiro de segurança do trabalho Danilo Souza, os acidentes são causados principalmente pela falta de atenção. “Cerca de 80% desses acidentes que acontecem nas nossas instalações ocorrem nas escadas fixas e rolante, muito em função do uso inadequado do celular e o não uso do corrimão, equipamento de segurança indispensável para a garantia da segurança dos nossos clientes”, disse.>