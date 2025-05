OPERAÇÃO

Mais de uma tonelada de armas de fogo é destruída pela polícia na Bahia

Entre janeiro e maio deste ano, foram apreendidas 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres no estado

Tharsila Prates

Publicado em 29 de maio de 2025 às 19:36

Armas destruídas pela polícia baiana Crédito: Feijão Almeida/ GOVBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (29), por meio da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), a primeira fase da operação Silêncio das Armas. O objetivo é eliminar mais de 30 toneladas de armamentos apreendidos em diversas regiões de Salvador, região metropolitana (RMS) e interior do estado. >

Com ordem judicial, foram destruídas hoje, na base da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), cerca de 1.200 armas, entre pistolas, revólveres, armas longas e artesanais, o que deu aproximadamente uma tonelada de armamento.>

O material eliminado por uma máquina rolo compressor foi apreendido em Salvador, Mata de São João, no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, além de Itamaraju e Teixeira de Freitas, no sul do estado.>

Do total das armas destruídas nesta primeira fase da Operação Silêncio das Armas, mais de 400 são pistolas e armas longas, entre estas, submetralhadoras. Os materiais apreendidos faziam parte de inquéritos policiais. Ações para a retirada de armamentos de circulação são realizadas de forma contínua, visando à preservação de vidas e a redução dos índices de violência, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).>

"As armas encontradas, como fuzis e pistolas, são submetidas à destruição. São armas adulteradas pelos criminosos, muitas delas montadas por eles. Além da destruição, trabalhamos também para reforçar o policiamento, ações nas fronteiras, a recente operação Lockdown, trabalhando de forma integrada com a PF e a PRF, para investigações sobre o tráfico de armas no nosso estado", disse o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.>

Apreensões>

Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres.>

“Aumentamos em 18% o número de armas apreendidas, na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse resultado, reflexo da dedicação de todos os policiais baianos, tem relação direta com a redução de 10% das mortes violentas no estado”, enfatizou o secretário Werner.>

Ele acrescentou ainda a criação da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). “Integrados com as Polícias Federal e Rodoviária Federal, além da Ficco Bahia, estamos trabalhando para identificar e desarticular as rotas de armas e munições.”>