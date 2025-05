SALVADOR

Motociclista é morto a tiros à luz do dia em Plataforma

Vítima ainda não foi formalmente identificada

Um motociclista foi baleado e morto na tarde desta sexta-feira (30), no bairro de Plataforma, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo foi encontrado na Rua Jacira. >

Policiais da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados e encontraram o homem caído no chão, ao lado de uma motocicleta, sem os sinais vitais. O local foi isolado até a chegada da perícia. >

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que a vítima ainda não foi identificada formalmente e que investigações estão sendo realizadas para esclarecer a motivação e identificar o autor do crime.>

Imagens e informações que circulam em redes sociais apontam que a vítima seria motorista de aplicativo, que estaria trabalhando no momento do ocorrido. O CORREIO questionou a Polícia Civil sobre as informações e aguarda um retorno. >