PARALISAÇÃO

Justiça considera ilegal greve dos servidores públicos de Salvador e determina retorno imediato ao trabalho

Em caso de descumprimento, a decisão ainda determina a aplicação de multa diária de R$ 10 mil

A Justiça da Bahia considerou ilegal a greve dos servidores públicos municipais de Salvador e determinou a suspensão do movimento paredista e o retorno imediato de todos os servidores às suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento. A decisão, proferida pelo desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo nesta sexta-feira (30), atende a pedido da Prefeitura de Salvador, que alegou a ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelo Sindicato dos Servidores do município (Sindseps). >