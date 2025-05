TRANSPORTE

Rodoviários confirmam suspensão da greve em assembleia

“Não foi o acordo dos nossos sonhos”, diz diretor de comunicação do Sindicato

Os rodoviários de Salvador votaram pelo cancelamento da greve de ônibus em Salvador, durante assembleia na sede do sindicato, na tarde desta quarta-feira (28). A medida acontece após acordo em reunião com empresas de transportes no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). >

Fabio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários, fez um balanço das propostas aceitas depois da reunião. “A maior vitória dessa campanha salarial foi a não retirada do plano de saúde, como eles queriam, e a não retirada de um domingo nosso. E eles também queriam retornar o banco de horas, mas não na forma que um dia a categoria teve”, afirmou.>

De acordo com Daniel Filho, diretor de comunicação do Sindicato, a proposta apresentada pelo presidente do tribunal, o desembargador Jéferson Muricy, agradou os sindicalizados. "Foi um bom combate. (...) Quando decretou a greve, os empresários judicializaram e o tribunal entrou no processo, onde o presidente do tribunal fez uma proposta que, do nosso ponto de vista, defendemos aqui na Assembleia”, disse. “Não foi o acordo dos nossos sonhos, mas foi algo que se nós fôssemos para a greve, era muito pior”, complementou.

