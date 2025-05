SEGURANÇA

Sete pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas na Bahia

Mandados foram cumpridos em Salvador e outras duas cidades

Maysa Polcri

Publicado em 30 de maio de 2025 às 14:53

Operação mira acusados em ao menos três cidades Crédito: Divulgação/PC

Sete pessoas foram presas nesta sexta-feira (30), em Salvador e outras duas cidades baianas, durante a primeira fase da Operação Concórdia, que mira organizações criminosas envolvidas em homicídios e tráfico de drogas. Os mandados foram cumpridos nos bairros de Vila Canária e Castelo Branco, na capital, e nas cidades de Vera Cruz e Macururé. >

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os acusados possuem vínculos com facções criminosas e estiveram envolvidos em crimes letais. A ação marca o início de uma força-tarefa coordenada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com a finalidade de cumprir mandados judiciais referentes aos homicídios. >

Durante o cumprimento de um dos mandados, em Salvador, a tia de um dos alvos foi presa em flagrante. Os policiais apreenderam uma pistola com carregador e munições, porções de cocaína, crack e maconha, aparelhos celulares, um colete tático com placas balísticas e uma agenda com anotações relacionadas ao tráfico de drogas.>

Novas fases da operação serão deflagradas nos próximos dias. “A ação faz parte de um esforço permanente para o escoamento de mandados que estão em aberto e a responsabilização penal de autores de crimes graves. O nosso objetivo central é retirar do convívio social as pessoas que estão em fase de julgamento, garantindo maior segurança para a população”, explica a diretora do DHPP, delegada Lígia Nunes Sá. >