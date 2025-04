SAÚDE

Dia Mundial da Voz: veja dicas e cuidados para manter a saúde vocal

Otorrinolaringologista e especialista em laringologia, Érica Campos reforça que a voz é uma marca pessoal poderosa

O Dia Mundial da Voz é comemorado nesta quarta-feira (16). A data surgiu para destacar o papel fundamental da voz na comunicação humana e incentivar práticas que promovam sua saúde e longevidade. No Brasil, entre 20% e 30% das pessoas são a afetadas por lesões nas pregas vocais, de acordo estimativa da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. >

A otorrinolaringologista e especialista em laringologia Érica Campos, referência no cuidado vocal de cantores e na transição vocal para mulheres trans, reforça que a voz é uma marca pessoal poderosa. “A voz é uma expressão profunda da nossa identidade. Ela comunica emoções, transmite autoridade, revela aspectos da personalidade e, muitas vezes, é a primeira impressão que deixamos em alguém”, destaca.>

A especialista alerta que hábitos como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a má qualidade do sono podem prejudicar seriamente a voz ao longo do tempo. “Além disso, uma alimentação equilibrada, a prática de atividades físicas e a boa hidratação são aliados importantes para o bom funcionamento da voz. Situações comuns como gritar em excesso, tossir ou pigarrear frequentemente também representam agressões às cordas vocais e devem ser evitadas”, informa.>

Ela chama atenção ainda para o uso contínuo de pastilhas mentoladas e sprays com efeito gelado, que podem causar o chamado efeito rebote. “Esses produtos podem mascarar a irritação e gerar abuso vocal, além de ressecar as pregas vocais. Em vez disso, prefira alternativas naturais, como gengibre e maçã”, recomenda.>

Outros cuidados incluem evitar falar em ambientes ruidosos, poupar a voz em casos de gripe ou resfriado, e proteger-se de mudanças bruscas de temperatura, que podem causar choque térmico. “Até mesmo pequenos hábitos, como manter uma boa ingesta de água ao longo do dia, fazem diferença na prevenção de inflamações e rouquidão”, acrescenta Érica.>

Mais do que apenas um som, nossa voz é o canal por onde passam nossas palavras, emoções e intenções. Cuidar dela é também cuidar da forma como nos colocamos no mundo. “Uma voz saudável permite que essa comunicação aconteça com autenticidade e segurança”, conclui a médica.>