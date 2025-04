OPORTUNIDADE

Fábrica da Dragão abre vagas de emprego para níveis médio, técnico e superior; veja detalhes

Oportunidades são para unidade situada em Mata do São João, na Grande Salvador

Millena Marques

Publicado em 15 de abril de 2025 às 18:29

A Interlândia, fabricante dos produtos de limpeza da marca Dragão, inaugurou sua primeira fábrica na Bahia nesta terça-feira (15). A unidade fica em Mata de São João, na Grande Salvador. O primeiro grupo de funcionários já foi contratado, mas a empresa ainda tem vagas para cargos dos níveis médio, técnico e superior. >

Ao todo, a unidade contará com 300 empregos diretos e indiretos. A empresa segue contratando pra cargos do setor administrativo, técnico e de produção. As vagas são para setores de administração, química, engenharia, recursos humanos, entre outros.>

São funções como operador de produção, analista de controle de qualidade, profissional de RH, motorista e mais. Os interessados podem cadastrar currículo no site da empresa até o dia 30 deste mês. Para receber mais informações de emprego, acesse o link.>

A nova planta da pernambucana Interlândia, líder do segmento no Nordeste, recebeu aporte de R$ 100 milhões e representa um passo estratégico da empresa para ampliar a atuação em escala nacional. Instalada num terreno de 27 mil metros quadrados (m²), sendo 22,8 mil m² de área construída, a unidade terá capacidade de produzir mais de 200 milhões de litros por ano de produtos para limpeza doméstica e institucional. Esse volume atenderá toda a Bahia com maior eficiência e ainda permitirá a ampliação da distribuição para o Sudeste e Centro-Oeste.>