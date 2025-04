OPORTUNIDADE

Começa nesta terça-feira (15) evento que oferece mais de mil vagas de emprego

Feira é realizada no Shopping da Bahia, com entrada gratuita

A Feira Emprega Transporte, do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), oferece cerca de mil vagas de emprego em Salvador. Com entrada gratuita, o evento começou nesta terça (15) e termina na quarta-feira (16). >

A feira acontece das 9h às 18h, no Shopping da Bahia, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Caminho das Árvores. As inscrições devem ser feitas por meio da internet. O evento possui vagas exclusivas para pessoas com 50 anos ou mais, travestis e trans, além de vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).>