ALAGOAS

Corpo de recém-nascida desaparecida é encontrado no quintal da casa da família

Bebê desapareceu com apenas 15 dias de vida; mãe da criança deu mais de cinco versões do caso

O corpo da recém-nascida Ana Beatriz foi encontrado no quintal da casa da família em Novo Lino, no interior de Alagoas, nesta terça-feira (15). A bebê desapareceu com apenas 15 dias de vida. A mãe deu mais de cinco versões sobre o caso, incluindo a possibilidade de sequestro. >