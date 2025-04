CRIME

Jovem de 20 anos é assassinada dentro de bar no interior da Bahia

Vítima foi identificada como Taciane Cruz Silva

Uma jovem de 20 anos, identificada como Taciane Cruz Silva, foi morta a tiros em Ipirá, no centro norte da Bahia, na noite do último domingo (13). O caso aconteceu na rua B, no bairro 20 de abril. >