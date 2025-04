DICA

Saiba quais são os peixes mais baratos para a Semana Santa

Nutricionista aponta como armazenar e as melhores formas de preparo

O peixe é a tradicional proteína para os pratos da Semana Santa. No entanto, com a alta do preço dos alimentos, os consumidores buscam alternativas mais baratas, mas que ainda sejam saborosas para a data especial. >